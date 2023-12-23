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Tokat'a şehit ateşi düştü!

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Giriş: 23.12.2023 01:36
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) şehadet haberi baba ocağına ulaştı.
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