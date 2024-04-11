Tokat Gözova Köyü’nde bayram telaşı! Bayram gelenekleri yaşatılıyor

Şimdi kameralarımızı Tokat'a çevireceğiz. Kent merkezine bağlı Gözova Köyü’nde yıllardır değişmeyen bayram hazırlığı geleneği günümüzde de devam ediyor. Köyde yaşayan kadınlar bir araya gelerek bayramda misafirlerini ağırlamak sofraları süslemek için çeşitli hazırlıklar yapıyor. A Haber ekibinden Murat Onur'un özel haberini Halil İbrahim Yel görüntüledi.

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