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TMO'nun 2023 fındık alım fiyatı belli oldu

A Haber
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Giriş: 08.08.2023 12:51
Fındığın kilosunu ne kadardan satacaklarını merak eden binlerce çiftçiye yanıt, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, 2023 fındık alım fiyatları ne kadar oldu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Trabzon'dan Selman Kutlu aktardı.
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2023 fındık alım fiyatı belli oldu
2023 fındık alım fiyatı belli oldu
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