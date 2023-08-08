TMO'nun 2023 fındık alım fiyatı belli oldu

Fındığın kilosunu ne kadardan satacaklarını merak eden binlerce çiftçiye yanıt, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, 2023 fındık alım fiyatları ne kadar oldu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Trabzon'dan Selman Kutlu aktardı.

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