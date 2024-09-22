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Tiryakilere müjde: Çay ve kahve kalbe faydalı

Tiryakilere müjde: Çay ve kahve kalbe faydalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 16:44
Yapılan yeni bir araştırmaya göre düzenli olarak kahve ve çay tüketen kişilerde kalp hastalıklarının önemli ölçüde azaldığı görülüyor.
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