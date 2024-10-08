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Ticari taksi ile çarpışan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

Ticari taksi ile çarpışan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 16:39
Antalya’da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç, ticari taksi ile çarpıştı. Takside yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken, korktuğu için ilk etapta olay yerini terk eden küçük yaştaki ehliyetsiz sürücü, trafik ekipleri gelmeden geri geldiği öğrenildi.
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