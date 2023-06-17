THY-Emlak Konut projesine rekor talep! 13 bin konuta 450 bin başvuru

İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler için düzenlenen Emlak Konut-THY ortaklığı ile Arnavutköy'de yapılan projedeki 13 bin konut için iki haftada 450 binin üzerinde başvuru yapıldı. Projede önümüzdeki günlerde kura çekimi ile hak sahiplerinin belirleneceği duyurulurken, aylık ödemelerin 7 bin 500 liradan başlayacağı açıklandı.