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THY-Emlak Konut projesine rekor talep! 13 bin konuta 450 bin başvuru

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Giriş: 17.06.2023 11:27
İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler için düzenlenen Emlak Konut-THY ortaklığı ile Arnavutköy'de yapılan projedeki 13 bin konut için iki haftada 450 binin üzerinde başvuru yapıldı. Projede önümüzdeki günlerde kura çekimi ile hak sahiplerinin belirleneceği duyurulurken, aylık ödemelerin 7 bin 500 liradan başlayacağı açıklandı.
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