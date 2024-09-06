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Tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor!

Tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor!

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 13:56
Av yasağının kalkmasıyla beraber balık tezgahları şenlendi. Ağlarda palamut bolluğu yaşanıyor ve tanesi 60 liradan satılıyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan Samsun'dan detayları aktardı.
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Tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor!
Tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor!
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