10 Mart 2024, Pazar
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Tesbih nasıl yapılır? Ustası anlattı! İşte adım adım tesbih yapımı |USTALAR
Tesbih kültürümüzün önemli bir kilometre taşı olma hüviyetine sahip. Tesbih sanatı günümüzde usta eller marifetiyle mevcudiyetini sürdürüyor. Türk sanatlarından biri olan tesbihin, ebru, hat gibi ülkedeki yeri oldukça sağlam. Hastasının çok, ustasının az olduğu tesbih sanatında özellikle aranan tür ise damla kehribar...