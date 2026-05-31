Yollarda sıkı takip! A Haber havadan trafik denetimine katıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yoluna geçen vatandaşların güvenliğini sağlamak ve trafik akışını kontrol altında tutmak için gökyüzünde adeta teyakkuza geçti. A Haber ekibi, Kocaeli ve İstanbul hattında gerçekleştirilen dev trafik denetimine polis helikopterinin içinden eşlik ederek, kritik noktaları ve kural ihlallerini anbean görüntüledi. D-100 Karayolu, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki son durum, helikopterdeki yüksek teknolojili termal ve optik kameralarla saniye saniye takip ediliyor.