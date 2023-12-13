13 Aralık 2023, Çarşamba
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Tersanede yüzer havuz battı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel bir tersanede gemi bakımı yapılan yüzer havuza yat alınması sırasında, pompa arızası meydana geldi. Bu sırada 24 kişinin içinde bulunduğu yüzer havuz battı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kılavuz kaptan dahil 24 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Olayda hafif yaralanan 2 personel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.