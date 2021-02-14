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Terörün izleri Şırnak'tan silindi
Terör örgütünden en çok zarar gören şehirlerden biri olan Şırnak, Hendek olayları sonrasında adeta yeniden inşa edildi. Bir dönem silah seslerinin hiç susmadığı şehire 5 yılda birçok hizmet yapıldı. A Haber ekipleri Şırnak'a giderek son durumu yerinde inceledi. Terör örgütünden en çok zarar gören şehirlerden biri olan Şırnak, Hendek olayları sonrasında adeta yeniden inşa edildi. Bir dönem silah seslerinin hiç susmadığı şehire 5 yılda birçok hizmet yapıldı. A Haber ekipleri Şırnak'a giderek son durumu yerinde inceledi.