Terörün izleri Şırnak'tan silindi

Terör örgütünden en çok zarar gören şehirlerden biri olan Şırnak, Hendek olayları sonrasında adeta yeniden inşa edildi. Bir dönem silah seslerinin hiç susmadığı şehire 5 yılda birçok hizmet yapıldı. A Haber ekipleri Şırnak'a giderek son durumu yerinde inceledi.

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Terör örgütünden en çok zarar gören şehirlerden biri olan Şırnak, Hendek olayları sonrasında adeta yeniden inşa edildi. Bir dönem silah seslerinin hiç susmadığı şehire 5 yılda birçok hizmet yapıldı. A Haber ekipleri Şırnak'a giderek son durumu yerinde inceledi.