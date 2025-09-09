09 Eylül 2025, Salı
Teröristin ailesinin sorgusu sürüyor!
İzmir Balçova’daki hain saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. İki polisin şehit düştüğü saldırıyla bağlantılı olarak, şu ana kadar saldırganın anne-babası da dahil olmak üzere 27 kişi gözaltına alındı. Saldırganın odasında ele geçirilenler, olayın vahametini gözler önüne sererken, soruşturmanın giderek derinleşeceğini gösteriyor.