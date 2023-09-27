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Terkos Barajı kritik eşikte!

A Haber
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Giriş: 27.09.2023 14:04
İstanbul'un Avrupa yakasındaki Terkos Barajı'nda su seviyesi yüzde onlara düştü. Suyun çamurlaştığı ve koktuğu belirtiliyor. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Terkos Barajı kritik eşikte!
Terkos Barajı kritik eşikte!
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