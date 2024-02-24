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Terk edilen genç apartmanı kundakladı! Onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 20:15
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir genç barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşının oturduğu apartmanı kundaklamaya çalıştı. Genç, alevlerin arazından canını zor kurtardı.
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