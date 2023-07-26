Tereyağı, mısır unu ve peynirin mükemmel uyumu! İşte geleneksel Trabzon kahvaltısı

Ülkemizin her köşesi farklı güzellikleri farklı lezzetleri ile dünyanın dikkatini çeken bir çeşitliliğe sahip. Trabzon'un kahvaltısı da bunlardan biri. Muhabirimiz o sofraya konuk oldu. İşte detaylar...

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