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Tepki lakaplı ünlü rapçi Kerem Gülsoy klip çekiminde ölümden döndü! Alevler içinde kaldı

A Haber
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Giriş: 21.12.2020 09:47
Güncelleme:21.12.2020 10:33
"Tepki" lakaplı ünlü rapçi Kerem Gülsoy klip çekimleri sırasında bir sahnesinde alevler içerisinde kaldı. İşte Gülsoy'un ölümden döndüğü o anlar böyle kaydedildi.

Klip çekeyim derken canından oluyordu. Tepki lakaplı rapçi yeni parçasının klip çekimleri için kamera karşısına geçti. Çekim sırasında her şey normal gidiyordu. Ancak klibin bir parçası olan patlama sahnesinde alevler bir anda büyüdü ünlü rapçi alevler arasında kaldı.

Alev alan sahne set ekipleri tarafından söndürüldü. Ünlü rapçi ise hafif yaralandı.

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