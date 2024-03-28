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Temizlik malzemelerini karıştıran 16 öğrenci gazdan zehirlendi! Yer: Diyarbakır

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Giriş: 28.03.2024 14:18
Diyarbakır'da sınıflarına temizlik malzemesi getirerek karıştıran 16 öğrenci, çıkan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır’da 16 öğrenci gazdan zehirlendi!
Diyarbakır'da 16 öğrenci gazdan zehirlendi!
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