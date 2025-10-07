07 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü
Temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü

Temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2025 10:42
Güncelleme:07.10.2025 10:50
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tur minibüsü refüjdeki levhaya çarptı. Kazada 6'sı Almanya, 2'si Bulgaristan vatandaşı olmak üzere 8 kişi yaralanırken, refüj üzerinde çalışan temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü
5G ile dijital hayatta yeni dönem
5G ile dijital hayatta yeni dönem
Temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü
Temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü
Düğün kameramanının zor anları kamerada
Düğün kameramanının zor anları kamerada
Servis refüjdeki trafik levhasına çarptı!
Servis refüjdeki trafik levhasına çarptı!
İstanbul’da dolunay Ambarlı limanıyla görüntülendi
İstanbul'da dolunay Ambarlı limanıyla görüntülendi
İstanbul’da yağış etkili oldu! Trafik kilitlendi
İstanbul'da yağış etkili oldu! Trafik kilitlendi
Adana’da torbacılara operasyon
Adana'da torbacılara operasyon
Emekliye kiralık değil dedi cezayı yedi
“Emekliye kiralık değil” dedi cezayı yedi
Kovid kanseri tetikliyor olabilir!
Kovid kanseri tetikliyor olabilir!
4 ile turuncu 16 ile sarı kodlu uyarı
4 ile turuncu 16 ile sarı kodlu uyarı
1 ay önce evlendiği eşini öldürdükten sonra intihar etti
1 ay önce evlendiği eşini öldürdükten sonra intihar etti
5 kişi can verdi! Olay yeri görüntülendi
5 kişi can verdi! Olay yeri görüntülendi
Daha Fazla Video Göster