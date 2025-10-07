07 Ekim 2025, Salı
Temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tur minibüsü refüjdeki levhaya çarptı. Kazada 6'sı Almanya, 2'si Bulgaristan vatandaşı olmak üzere 8 kişi yaralanırken, refüj üzerinde çalışan temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.