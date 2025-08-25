25 Ağustos 2025, Pazartesi
TEM'de trafiği kilitleyen kaza! Hafriyat kamyonu ve 2 otobüs birbirine girdi
İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Halkalı mevkisinde hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün karıştığı bir kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik dururken; ilk bilgilere göre 1 kişi öldü, 21 kişi ise yaralandı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci kaza ile ilgili detayları canlı yayında aktardı.