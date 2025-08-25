25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları TEM'de trafiği kilitleyen kaza! Hafriyat kamyonu ve 2 otobüs birbirine girdi
TEM’de trafiği kilitleyen kaza! Hafriyat kamyonu ve 2 otobüs birbirine girdi

TEM'de trafiği kilitleyen kaza! Hafriyat kamyonu ve 2 otobüs birbirine girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 11:13
İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Halkalı mevkisinde hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün karıştığı bir kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik dururken; ilk bilgilere göre 1 kişi öldü, 21 kişi ise yaralandı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci kaza ile ilgili detayları canlı yayında aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TEM’de trafiği kilitleyen kaza! Hafriyat kamyonu ve 2 otobüs birbirine girdi
Amca ve yeğen silahlı saldırıda can verdi
Amca ve yeğen silahlı saldırıda can verdi
Nilüfer’de park halindeki otomobil alev aldı
Nilüfer'de park halindeki otomobil alev aldı
Akdeniz’de zehirli istilacılar yok oluyor!
Akdeniz’de zehirli istilacılar yok oluyor!
TEM’de trafiği kilitleyen kaza!
TEM'de trafiği kilitleyen kaza!
TEM’de seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
TEM'de seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
Samsun’da yolcu otobüsü kaza yaptı! Olay yerinden ilk görüntüler
Samsun'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Olay yerinden ilk görüntüler
Erciş yolunda feci kaza! Minibüs takla attı
Erciş yolunda feci kaza! Minibüs takla attı
Anne babasından kaçan 3 yaşındaki çocuğa araba çarptı! O anlar kamerada
Anne babasından kaçan 3 yaşındaki çocuğa araba çarptı! O anlar kamerada
YKS tercih sonuçları açıklandı
YKS tercih sonuçları açıklandı
TEM’de 4 şerifli yolda trafiği durduran kaza! Detaylar A Haber’de
TEM'de 4 şerifli yolda trafiği durduran kaza! Detaylar A Haber'de
TEM’de hafriyat kamyonu ve 2 otobüs birbirine girdi! Trafik durdu
TEM'de hafriyat kamyonu ve 2 otobüs birbirine girdi! Trafik durdu
İstanbul’da vahşet! Tartıştığı annesini katletti
İstanbul'da vahşet! Tartıştığı annesini katletti
Daha Fazla Video Göster