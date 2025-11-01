01 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Telefonlarınızı depreme hazırlayın! Bu adımlarla hayatta kalabilirsiniz
Telefonlarınızı depreme hazırlayın! Bu adımlarla hayatta kalabilirsiniz

Telefonlarınızı depreme hazırlayın! Bu adımlarla hayatta kalabilirsiniz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2025 10:02
Depremi dakikalar öncesinden haber veren bir teknoloji henüz geliştirilmedi. Ancak, deprem sonrasında hayatta kalabilmek için saniyeler bile çok önemli. Bunun için akıllı telefonlarınızdaki basit adımları takip edebiliriz. Enkaz altında iletişim kurmak ve konum paylaşmak gibi. Bakın nasıl?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Telefonlarınızı depreme hazırlayın! Bu adımlarla hayatta kalabilirsiniz
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yolcu treni TIR’a çarptı!
Yolcu treni TIR’a çarptı!
5 yıldır haber yok! Gülistan’ın akıbeti araştırılıyor
5 yıldır haber yok! Gülistan'ın akıbeti araştırılıyor
İETT otobüsünde cinayet!
İETT otobüsünde cinayet!
Telefonlarınızı depreme hazırlayın!
Telefonlarınızı depreme hazırlayın!
3 bina boşaltıldı! A Haber bölgede
3 bina boşaltıldı! A Haber bölgede
Kayıp babalarını arıyorlar!
Kayıp babalarını arıyorlar!
Savcı cinayetinde istenilen ceza belli oldu!
Savcı cinayetinde istenilen ceza belli oldu!
Minguzzi ailesini yaralayan fırsatçılık!
Minguzzi ailesini yaralayan fırsatçılık!
Gazzeliler temiz suya ulaşamıyor!
Gazzeliler temiz suya ulaşamıyor!
Kartalkaya sanıklarına ceza yağdı!
Kartalkaya sanıklarına ceza yağdı!
Gebze’de üç binada daha çökme tehlikesi!
Gebze'de üç binada daha çökme tehlikesi!
Daha Fazla Video Göster