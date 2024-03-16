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Telefondan çıkartılan batarya patladı! O anlar kamerada

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Giriş: 16.03.2024 14:56
Çankırı’da tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı anbean kameralara yansıdı.
Telefondan çıkartılan batarya patladı!
Telefondan çıkartılan batarya patladı!
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