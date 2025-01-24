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Tekstil atölyesi alevlere teslim oldu!

Tekstil atölyesi alevlere teslim oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 18:32
Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Güzelbahçe Sokak üzerinde bulunan tekstil atölyesinde 15.00 sıralarında 5 katlı iş merkezinin beşinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1000 metrekare büyüklüğündeki iş yeri yangınına, 52 araç 139 itfaiye personeli müdahale etti. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Tekstil atölyesinin yanma anı ve iş yerinden yükselen dumanlar dron ile havadan görüntülendi.
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Tekstil atölyesi alevlere teslim oldu!
Tekstil atölyesi alevlere teslim oldu!
Tekstil atölyesi alevlere teslim oldu!
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