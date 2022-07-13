Tekne kazasında ölen Pala çifti toprağa verildi! Küçük Mina ailesine böyle veda etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesiyle yaptıkları kaza sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Çiftin, kazadan mucize eseri kurtulan 12 yaşındaki kızları Mina, anne ve babasına gözyaşlarıyla veda etti.

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