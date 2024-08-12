Tekne gezisi sonları oldu! Karadeniz'de tekne battı: 3 kayıp

Karadeniz'in tatil bölgelerinden biri olan Cide’de korkunç bir deniz kazası yaşandı. 6 kişiyi taşıyan tur teknesi, bir anda alabora oldu. Teknedekilerden 3'ünü balıkçılar kurtardı. 3’ü ise hala kayıp.

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