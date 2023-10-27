28 Ekim 2023, Cumartesi
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Tekirdağ'da o hırsız gene iş başında
Çorlu'da geçen ay Kazımiye Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir börekçi dükkanın giren E.A., içeride kimsenin olmadığını görünce kasaya yönelip, aldığı paraları cebine koymaya başladı. Bu sırada elinde börek tepsisiyle gelen iş yeri sahibi Osman Kuyu, E.A.'nın hırsızlık yaptığını görünce börek dolu tepsi ile başına vurdu. Börekler yere dökülürken, şüpheli kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şikayet sonrası E.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.