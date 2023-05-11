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Tek yürek olmak… 1 Mayıs 2003 Bingöl depremi

A Haber
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Giriş: 11.05.2023 08:18
Deprem Türkiye'nin acı gerçeği. Tarihimizdeki en acı deprem olan asrın feklaketi biz bu gerçeği bir kez daha hatırlattı. Tıpkı bugün olduğu gibi yıllar önce 2003'te devlet milleti ile mehmetçiği ile bir oldu bu kez Bingöl'de depremin yıktığı hayatlara dokundu. AK Parti iktidara geleli bir yıl bile olmamıştı. 1 Mayıs 2003'te Bingöl gece uykusunda 6,4 ile felaketi yaşadı. 99 depremindeki devletin acziyeti hafızalarda yerini korurken, AK Parti hükümeti yapılması gerekeni yaptı, milleti ile Mehmetçiği ile bölgede seferber oldu. Bir yılda yaraları sardı.
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Tek yürek olmak...
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