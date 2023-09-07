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Tek yumrukla gelen ölüm! Dehşet anları kamerada

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Giriş: 07.09.2023 09:56
Kartal'da arkadaşıyla birlikte berbere gelen 18 yaşındaki Türkican Yıldırım, berberdeki sıra tartışmasından sonra çıkan kavgada yumruklu yere yığıldı. Mehmet Emin Öz'ün attığı yumrukla yaralanan ve 3 gün boyunca yoğunda kalan Yıldırım, hayatını kaybetti. Berberin önündeki yumruklu kavga kameraya yansıdı.
Tek yumrukla gelen ölüm!
Tek yumrukla gelen ölüm!
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