07 Eylül 2023, Perşembe
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Tek yumrukla gelen ölüm! Dehşet anları kamerada
Kartal'da arkadaşıyla birlikte berbere gelen 18 yaşındaki Türkican Yıldırım, berberdeki sıra tartışmasından sonra çıkan kavgada yumruklu yere yığıldı. Mehmet Emin Öz'ün attığı yumrukla yaralanan ve 3 gün boyunca yoğunda kalan Yıldırım, hayatını kaybetti. Berberin önündeki yumruklu kavga kameraya yansıdı.