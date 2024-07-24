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TBMM Genel Kurulu’nda AK Partili ve DEM Partili milletvekilleri arasında kavga çıktı! İşte o anlar

TBMM Genel Kurulu’nda AK Partili ve DEM Partili milletvekilleri arasında kavga çıktı! İşte o anlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 20:09
Terör örgütü PKK ile göbek bağı bulunan DEM Parti, TBMM Genel Kurulu'nu karıştırdı. DEM Parti Mersin vekili Ali Bozan, AK Parti sıralarına dönüp hakaretler savurdu. Bozan'ın kirli provokasyonu sonrası AK Parti ve DEM Partililer arasında tartışma çıktı. Genel Kurul'a ara verildi. Öte yandan Ali Bozan'ın terör halayı çeken PKK'lıların gözaltına alınması sonrası AK Parti ve milli iradeye hakaretler yağdırması "Karın ağrısı belli" dedirtti.
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