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Tatilde bungalov evlere yoğun ilgi

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 12:50
Bayram tatiline çıkan vatandaşlar bungalov evlere yoğun ilgi gösteriyor. Sakarya'dan ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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Tatilde bungalov evlere yoğun ilgi
Tatilde bungalov evlere yoğun ilgi
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