20 Haziran 2023, Salı
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Taşkına karşı 'sel tırmığı' projesi! Hayata geçirilen proje ile sel taşkınları nasıl önleniyor?
Türkiye’nin en çok yağış alan bölgelerinden Doğu Karadeniz’de sel afetlerine karşı yeni bir proje hayata geçirildi. Sel tırmığı projesi ilk kez Trabzon'da hayata geçirildi. Böylece Trabzon'da taşkınlar önledi. Hayata geçirilen proje ile sel taşkınları nasıl önleniyor? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.