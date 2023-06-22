22 Haziran 2023, Perşembe
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Tartıştığı kişiye sinirlenince pompalı tüfekle sokağı esir aldı
Denizli’de kavga ettikten sonra sinirlerine hakim olamayan şüpheli, eline aldığı pompalı tüfekle sokak ortasında havaya ateş ederek dehşet saçtı. Kameraya yansıyan o anlarda polis çelik yelek giyip yolu kapatırken, baba, oğlunun elindeki silahı alarak haraketli dakikalara son verdi.