22 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tartıştığı kişiye sinirlenince pompalı tüfekle sokağı esir aldı

Tartıştığı kişiye sinirlenince pompalı tüfekle sokağı esir aldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2023 14:14
Denizli’de kavga ettikten sonra sinirlerine hakim olamayan şüpheli, eline aldığı pompalı tüfekle sokak ortasında havaya ateş ederek dehşet saçtı. Kameraya yansıyan o anlarda polis çelik yelek giyip yolu kapatırken, baba, oğlunun elindeki silahı alarak haraketli dakikalara son verdi.
Pompalı tüfekle sokağı esir aldı
Pompalı tüfekle sokağı esir aldı
5 yaşındaki çocuğun kahramanı oldu!
5 yaşındaki çocuğun kahramanı oldu!
İstanbul’da İETT otobüsünde dehşet anları!
İstanbul'da İETT otobüsünde dehşet anları!
Korkutan fabrika yangını!
Korkutan fabrika yangını!
İETT otobüsünde dehşet anları!
İETT otobüsünde dehşet anları!
Tasavvufa adanmış bir ömür
Tasavvufa adanmış bir ömür
İstanbul’da kaçak eşya operasyonu
İstanbul’da kaçak eşya operasyonu
Şaşırtan manzara! Gören telefona sarıldı
Şaşırtan manzara! Gören telefona sarıldı
Sürücülerin kabusu
Sürücülerin kabusu
Bayram öncesi köpek otelinde yoğunluk!
Bayram öncesi köpek otelinde yoğunluk!
70 yaşındaki adam kendini köprüden attı!
70 yaşındaki adam kendini köprüden attı!
Şimşekleri görüntülerken korkunç olay
Şimşekleri görüntülerken korkunç olay
Daha Fazla Video Göster