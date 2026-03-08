CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Tarlalar sular altında kaldı, flamingolar akın etti

Aydın'ın Söke ilçesinde, sağanakla birlikte Büyük Menderes'in taşması sonucu göle dönen tarlalar, flamingoların uğrak yeri oldu. Suyla dolu tarlalardaki flamingolar, dronla görüntülendi.

