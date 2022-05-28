28 Mayıs 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tarlada yılanın ısırdığı kadın tedavi altına alındı
Batman’ın Gercüş ilçesinde bahçede çalıştığı esnada yılan tarafından ısırılan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Hisar köyünde yaşayan Şemsihan Tuncer, (40) tarlada çalıştığı sırada yılan tarafından ayağından ısırıldı. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Tuncer'e Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Tuncer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Tuncer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.