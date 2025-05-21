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Tarlada gördüğü kurdu böyle kayda aldı!

Tarlada gördüğü kurdu böyle kayda aldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 18:35
İlçenin Şükürlü Köyü'nde Okan Boylu isimli vatandaş, tarlada aniden ortaya çıkan kurtla göz göze geldi. Boylu, bir süre göz göze kaldığı kurdu, cep telefonuyla görüntüledi. Boylu, gördüğü hayvanı ilk önce tilkiye benzettiğini, daha sonra görüntüyü aile büyüklerine izletince kurt olduğunu öğrendiğini söyledi.
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Tarlada gördüğü kurdu böyle kayda aldı!
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