21 Mayıs 2025, Çarşamba
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Tarlada gördüğü kurdu böyle kayda aldı!
İlçenin Şükürlü Köyü'nde Okan Boylu isimli vatandaş, tarlada aniden ortaya çıkan kurtla göz göze geldi. Boylu, bir süre göz göze kaldığı kurdu, cep telefonuyla görüntüledi. Boylu, gördüğü hayvanı ilk önce tilkiye benzettiğini, daha sonra görüntüyü aile büyüklerine izletince kurt olduğunu öğrendiğini söyledi.