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Tarık Mengüç ve Sinem Umaş birbirine girdi! 'Çingene' kavgası büyüyor

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Giriş: 26.07.2021 15:55
'Gelinim Olur Musun' programıyla adını duyuran Sinem Umaş, şarkıcı Tarık Mengüç ile birbirine girdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum" diyen Umaş'a Mengüç'ten cevap geldi. Yaptığı paylaşımla ateş püsküren Mengü, ırkçılık ile suçladı. Büyüyen tartışmada Sinem Umaş'tan Tarık Mengüç'e yanıt geldi...
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