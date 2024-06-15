Tarihi çarşılarda bayram heyecanı! Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı ve Eminönü'nde yoğunluk yaşanıyor

Tarihi yarımada normalde megakentin en yoğun noktalarından. Peki şu anda durum nasıl? Bayram öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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