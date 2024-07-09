Tarihe ışık tutan sergi! Mektuplar, esaret belgeleri, döneme ait eşyalar ziyarete açıldı

Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşen askerlerin ve ailelerinin yazdığı 25 bin mektup Kızılay arşivinden çıkarıldı ve tarihi Sirkeci Garı'nda "Yüzyıllık Emanet" sergisiyle ziyarete açıldı. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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