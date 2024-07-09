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Tarihe ışık tutan sergi! Mektuplar, esaret belgeleri, döneme ait eşyalar ziyarete açıldı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 09.07.2024 16:57
Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşen askerlerin ve ailelerinin yazdığı 25 bin mektup Kızılay arşivinden çıkarıldı ve tarihi Sirkeci Garı'nda "Yüzyıllık Emanet" sergisiyle ziyarete açıldı. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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Tarihe ışık tutan sergi!
Tarihe ışık tutan sergi!
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