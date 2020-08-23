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Taksiye binen genç kızlardan tehlikeli yolculuk!

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Giriş: 23.08.2020 13:03
Güncelleme:23.08.2020 15:09
Beyoğlu'nda, kuaförden çıkardıkları gelini evine götüren genç kızlar, maskesiz bindikleri iki taksiden sarkarak tehlikeli yolculuk yaptı. Daha sonra gelinin evinin önünde davul eşliğinde, maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan dans ettiler. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Beyoğlu, Dolapdere Caddesi'nde yaşandı. Evlenecek olan arkadaşlarıyla kuaförden çıkan genç kızlar iki farklı taksiye bindi.

Maske takmayan genç kızlar, taksilerin camlarından dışarı sarkarak dans etmeye başladı. Seyir halindeki diğer araçlara aldırış etmeyen gençlerin tehlikeli yolculuğu evlenecek olan arkadaşlarının evine kadar devam etti.

Genç kızlar taksilerden indikten sonra bu kez evin önünde bekleyen davulcu devreye girdi. Çevredeki vatandaşlarla birlikte davulcunun yaptığı müzikle sosyal mesafeye aldırış etmeksizin oynamaya başladılar. Bu sırada maskelerin de takılmadığı görüldü.

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