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Taksim’de hayrete düşüren manzara! Görenler hemen telefona sarıldı: Çok mucizevi...

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Giriş: 22.06.2023 11:01
İstanbul semalarında ortaya çıkan manzara görenleri hayrete düşürdü. O anları ölümsüzleştirmek isteyenler ise cep telefonlarına sarıldı. Bir vatandaş "Çok mucizevi bir görüntüyle karşılaştım. 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorum hiç böyle bir görüntü yaşamamıştım" dedi.
Şaşırtan manzara! Gören telefona sarıldı ŞAŞIRTAN MANZARA! GÖREN TELEFONA SARILDI

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