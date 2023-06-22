Taksim’de hayrete düşüren manzara! Görenler hemen telefona sarıldı: Çok mucizevi...

İstanbul semalarında ortaya çıkan manzara görenleri hayrete düşürdü. O anları ölümsüzleştirmek isteyenler ise cep telefonlarına sarıldı. Bir vatandaş "Çok mucizevi bir görüntüyle karşılaştım. 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorum hiç böyle bir görüntü yaşamamıştım" dedi.

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