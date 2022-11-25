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Taksim’de bıçaklı kavga kamerada

İHA
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Giriş: 25.11.2022 16:11
Olay, önceki hafta Cuma günü akşam saatlerinde Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yürüyen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Küfürleşmelerin yaşanması üzerine büyüyen kavga bıçaklı kavgaya dönüştü. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kavga anları kameralara yansırken, taraflar güven timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Taksim’de bıçaklı kavga kamerada
Taksim’de bıçaklı kavga kamerada
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