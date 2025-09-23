Taksiciye dehşet saldırı: Önü kesildi, demir sopalarla dövüldü

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde trafikte tartıştığı kişiler tarafından önü kesilen taksi şoförü Mehmet Can Doğan, yolcu taşıdığı sırada dehşeti yaşadı. Aracı takip eden saldırganlar, demir sopalarla Doğan’ı öldüresiye darp etti. Şoförün dişleri kırılırken, vücudunda morluklar oluştu. Yaşadığı şokun ardından parasının da çalındığını belirten Doğan, "Yüzüme ve dişlerime vurdular, dişlerimi kırdılar" sözleriyle olayı anlattı. Yaralı şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doğan’ın avukatı, saldırganların hırsızlık ve darp suçuna rağmen serbest bırakıldığını belirterek, kamu vicdanının yaralandığını söyledi. Artan taksici cinayetleri ve saldırılarına dikkat çeken avukat, tutuklama talebinde bulunduklarını vurguladı. Doğan ise adalet çağrısında bulunarak, benzer olayların önüne geçilmesini istedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN