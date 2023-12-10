Taksici direksiyonda uyuşturucu çekti!

Bursa'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu takside 60 gram taş kokain ele geçirilirken, sürücü M.T.K. (25) tutuklandı. Hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve yakalanmadan önce İstanbul Boğazı üzerinde, köprüden otomobiliyle geçtiği sırada direksiyon başında kokain kullandığı ve o anların yanındaki arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ortaya çıktı.