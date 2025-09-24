Taksici cinayetinde sır perdesi aralandı! Husumetlisi 16 yaşındaki 2 çocuğa öldürmüş

24 Eylül 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 10:05
İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşen taksici cinayetinde detaylar ortaya çıktı. Taksi şoförü Ali Sancar'ın 29 yaşındaki husumetlisi tarafından öldürtüldüğü ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
