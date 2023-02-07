07 Şubat 2023, Salı
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Taha Duymaz enkaz altında! Ablası gözyaşları içinde açıkladı!
"Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da Hatay'ı da etkileyen depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Takipçileri konu hakkında gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Youtuber Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu?