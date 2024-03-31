31 Mart 2024, Pazar
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Tadilat sırasında çocuğun üzerine duvar düştü! 14 yalında ki Muhammed Enes yıkılan duvarın altında hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde evdeki tadilat sırasında üzerine duvar yıkılan çocuk hayatını kaybetti. Çenedağ Mahallesi Kırman Sokak'ta kullanılmayan evin tadilatını yapan dedesine yardım eden Muhammed Enes Kahya (14), aniden yıkılan duvarın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahya, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.