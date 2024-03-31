31 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tadilat sırasında çocuğun üzerine duvar düştü! 14 yalında ki Muhammed Enes yıkılan duvarın altında hayatını kaybetti

Tadilat sırasında çocuğun üzerine duvar düştü! 14 yalında ki Muhammed Enes yıkılan duvarın altında hayatını kaybetti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2024 01:29
Kocaeli'nin Derince ilçesinde evdeki tadilat sırasında üzerine duvar yıkılan çocuk hayatını kaybetti. Çenedağ Mahallesi Kırman Sokak'ta kullanılmayan evin tadilatını yapan dedesine yardım eden Muhammed Enes Kahya (14), aniden yıkılan duvarın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahya, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tadilat sırasında çocuğun üzerine duvar düştü!
Tadilat sırasında çocuğun üzerine duvar düştü!
Şişli’de hastane bahçesinde doktora şiddet!
Şişli'de hastane bahçesinde doktora şiddet!
Bingöl’de katliam gibi kaza: 2 ölü, 3’ü ağır 5 yaralı
Bingöl’de katliam gibi kaza: 2 ölü, 3’ü ağır 5 yaralı
Sahte site dolandırıcılığına dikkat!
Sahte site dolandırıcılığına dikkat!
İftarı beklerken balkondan düştü!
İftarı beklerken balkondan düştü!
Akrabalar arasında silahlı ’tarla sınırı’ kavgası!
Akrabalar arasında silahlı 'tarla sınırı' kavgası!
Yolun karşısına geçerken öldü!
Yolun karşısına geçerken öldü!
Ham petrol sulama kanalına karıştı!
Ham petrol sulama kanalına karıştı!
Başkan Erdoğan ve Murat Kurum Ayasofya’da!
Başkan Erdoğan ve Murat Kurum Ayasofya'da!
Ustasından arap tava ve süt helvası tarifi!
Ustasından arap tava ve süt helvası tarifi!
Motosiklet hırsızlığı kamerada!
Motosiklet hırsızlığı kamerada!
Belediye ekipleri köpek ölülerini çöpe attı!
Belediye ekipleri köpek ölülerini çöpe attı!
Daha Fazla Video Göster