Sütü bereket duruşu zarafet olan Saanen Keçisi süt veriminde ilk sırada

Giriş: 16.08.2025 16:13
Süt veriminde dünyanın en verimli ırklarından biri olarak bilinen Saanen Keçileri zarif görünümleri ve uysal yapılarıyla çiftçilerin gözdesi olmayı sürdürüyor. İsviçre'nin Saanen Vadisi'nden dünyaya yayılan bu özel ırk günümüzde Türkiye'nin birçok bölgesinde yetiştiriliyor. Kar beyazı tüyleri, ince kemikli yapıları ve dingin bakışlarıyla adeta doğadaki zarif yaratılışın bir örneği...
