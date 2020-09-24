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Sütteki tehlikeli hile! Çamaşır suyu karıştırdılar

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Giriş: 24.09.2020 13:01
Güncelleme:24.09.2020 13:33
Gıdalardaki hileler saymakla bitmiyor. Son olarak gündelik hayatımızın vazgeçilmezi olan süte çamaşır suyu karıştırıldığı ortaya çıktı. Peki sütteki hileler nasıl anlaşılır? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, canlı yayında ayrıntıları aktardı. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi gıda mühendisi Prof. Dr. Özer Ergüner, konu ile ilgili A Haber’e açıklamalarda bulundu.

Gıdalardaki hileler saymakla bitmiyor. Son olarak gündelik hayatımızın vazgeçilmezi olan süte çamaşır suyu karıştırıldığı ortaya çıktı. Peki sütteki hileler nasıl anlaşılır? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, canlı yayında ayrıntıları aktardı. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi gıda mühendisi Prof. Dr. Özer Ergüner, konu ile ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu.

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