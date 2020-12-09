Sürücüsüz taksi dönemi mi?

Sürücüsüz uçaklar sürücüsüz metrolar derken şimdi de yeni nesil sürücüsüz taksiler gündemde. Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı ilk test sürüşü başarılı geçti.

Çin'de test edilen robot taksiler yola çıktı. Başarılı geçen testler sonrasında projeyi gerçekleştiren firma insan etkisini tamamen devreden çıkaracak teknolojiye ulaşıldığını açıkladı.

Test sürüşlerine ait görüntülerde robot taksilerin insan desteği olmadan yayalara yol verebildiği bu dönüşü yaptığı ve trafikteki anlık değişikliklere gerekli refleksi gösterdiği görülüyor.

Firma Çin'de bu başarıya ulaşan ilk şirket oldu. 2 ila 3 yıl içinde robot taksilerin kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor.