Sürü halindeki dağ keçileri böyle görüntülendi

Sivas’ın Gürün ilçesinde nadir görülen dağ keçilerinin son günlerde arka arkaya sürüler halinde görüntülenmesi doğa severler tarafından sevinçle karşılanıyor. Adem Takıcı isimli vatandan geçtiğimiz gün Sazcağı mevkiinde 7 dağ keçisini bir arada görüntülemeyi başardı. Kırsalda beslenen keçilerin Takıcı’yı fark edince uzaklaştıkları görüldü.

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