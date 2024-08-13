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Suriye'de peş peşe depremler! Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin ve Adıyaman'da hissedildi

Suriye'de peş peşe depremler! Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin ve Adıyaman'da hissedildi

ahaber.com.tr
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 00:49
Güncelleme:13.08.2024 00:49
AFAD, Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Adıyaman ve çevre illerde de hissedildi. Öte yandan Saat:00.30'da Suriye Hamah'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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