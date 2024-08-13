Suriye'de peş peşe depremler! Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin ve Adıyaman'da hissedildi

AFAD, Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Adıyaman ve çevre illerde de hissedildi. Öte yandan Saat:00.30'da Suriye Hamah'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN